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      Инвесторы обходят Украину стороной, или Кто отпугивает капиталовложения

      418 Читать новость на русском
      Как силовики отпугивают инвесторов
      Как силовики отпугивают инвесторов / agravery.com

      Или мы отстраним силовиков от инвесторов, или силовики отстранят инвестиции от Украины.

      В украинском парламенте вновь попытаются спасти инвесторов, как украинских, так и иностранных, от жадных щупалец украинских силовиков. Открылось окно возможностей, которое позволяет по-настоящему повлиять на изменение инвестиционного климата в стране. И это не просто умные слова, которые обычно говорят в телевизоре дяди в пиджаках и галстуках. Инвестиционный климат – это пенсии для пенсионеров в том числе. Просто так уж работает экономика – сначала кто-то инвестирует, а потом у государства появляются средства, которые можно распределить. Что на пенсии. Что на армию. Что на дороги.

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      Украина – бедная страна. Мы бедные, потому что инвесторы обходят нас стороной. И единственный способ запустить то самое экономическое чудо, те самые 40% роста ВВП за пятилетку – это привлечь инвестиции. Причем в нашем случае – это иностранные инвестиции, как бы много мифов не распространялось о миллиардах в матрасах украинцев. Но только в сказке барон Мюнхгаузен мог сам себя за волосы вытащить из болота. Пока же Украина получает катастрофически мало иностранных инвестиций. В Украине в 4 раза меньше иностранных инвестиций на душу населения чем в Румынии, в 7 раз меньше чем в Хорватии и почти в 15 раз меньше, чем в Эстонии. Низкое отношение инвестиций к ВВП – бич украинской экономики. И пусть мы десятки лет слышим о потенциале украинской экономики, но на деле – сплошная импотенция. Инвестор обходит Украину стороной. И это в то время, когда мир пухнет от денег.

      Почему?

      Ответ простой – коррупция и отсутствие верховенства права. Инвестор никогда не скажет вам – покажи мне, как заработать. Нет, когда он приходит к тебе он говорит – я знаю, как заработать, обеспечь мне безопасность моих инвестиций. И вот тут начинается проблема. Потому что на выручку к инвестору всегда приходит троица – украинский судья, прокурор и СБУшник. Это те самые вахтеры, которые не пускают в страну инвестиции. В результате, опрос инвесторов показывает, что 77% людей, которые потенциально могут инвестировать в Украину, ждут от власти эффективных мер по борьбе с коррупцией. Которую инвесторы видят через призму украинских судов и украинских силовиков.

      Как это работает мы все увидели на примере крупнейшего инвестора в экономику Украины – Криворожстали. Еще в начале года Криворожсталь планировала масштабную инвестиционную программу. И планировала всю прибыль направить на модернизацию. Сегодня Криворожсталь решила вывести в качестве дивидендов почти 11 млрд грн. То есть вместо роста ВВП мы получим отток капитала на сопоставимую сумму. И это результат давления СБУ. И если Криворожсталь, входящая в крупнейшую металлургическую компанию мира, боится украинских силовиков и, быть может, стоящих у них за спинами украинских олигархов, то что можно сказать об обычном украинском бизнесе? И потом, наверное, не стоит задавать вопрос, почему украинские айтишники уезжают.

      Важно: Украине следует отказаться от госшахт

      Что нужно, чтобы привлечь инвесторов?

      Дать им сигнал. В 2005 году Украина дала такой сигнал, проведя честный и прозрачный конкурс по приватизации Криворожстали. В результате, бюджет получил 4,8 млрд долларов, а инвесторы по всему миру – сигнал, что их тут ждут. И после этого в Борисполе на паспортном контроле были очереди из этих самых инвесторов, а в период 2005 – 2008 года мы имели самый высокий показатель отношения прямых иностранных инвестиций к ВВП. По сравнению с 2008 годом, сейчас он в 4 раза меньше. И вместо того, чтобы дать инвесторам снова сигнал о том, что их тут ждут, мы подаем совсем другие сигналы.

      Так что тут как в классике, или они нас или мы их. Или страна создаст условия, когда инвестировать безопасно, или инвесторы пойдут в другую страну.

      Что можно с этим сделать?

      Только разогнать к чертям все подразделения, которые сегодня в полиции, СБУ и прочих кошмарят бизнес. И запретить этим организациям подходить к бизнесу на расстояние пушечного выстрела. И создать с нуля под контролем наших кредиторов аналитическую Службу финансовых расследований. Куда также на пушечный выстрел не подпускать тех, кто привык кошмарить бизнес. Причем, в результате мы увидим классическую win-win ситуацию, когда с одной стороны уменьшится давление на бизнес, а с другой – резко получится сократить численность украинской службы безопасности. Шутка ли, на сегодня штат СБУ больше, чем у их английских коллег, например. Как результат, настоящие контрразведчики, которые идут в тыл врага, а не в сейф бухгалтера, смогут получать гораздо больше финансирования. И им теперь никогда не будет стыдно признаваться в какой организации они работают.

      Теперь осталось понять, готов ли парламент в едином порыве поднять руки и за этот законопроект. И готовы ли власть предержащие дать отмашку парламенту за него проголосовать. Ведь это так удобно, когда ты можешь прийти к любому предпринимателю в офис и сделать его жизнь невыносимой. А когда у тебя таких полномочий нет, то кто его знает, может в следующий раз и на день рождения к Суркису не позовут.

      Интересно: Как Украина может закончить программу МВФ досрочно, или Экономические планы здоровой страны

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      Автор: Сергій Фурса
      Теги: Верховна Рада Новини політики Новини України Публікації Статті Інвестиції СБУ ВВП
      Джерело: Facebook
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