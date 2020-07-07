Інвестори у відновлювану енергетику побоюються провалу законопроєкту №3658 про зниження "зелених" тарифів, підготовленого Кабінетом міністрів України на основі досягнутого з багатьма виробниками ВДЕ консенсусу.

Про це йдеться в матеріалі "Зелений" тест Зеленського: Чи зможе президент зберегти довіру інвесторів" на "Інтерфакс-Україна".

Так, серед інвесторів існує три головних побоювання – затягування прийняття законопроєкту до осені і продовження зростання заборгованості перед виробниками ВДЕ (вже становить 16 млрд грн), прийняття закону з поправками, що повністю спотворюють обумовлені з урядом умови, а також введення додаткового податку для ВДЕ.

Прискорена процедура розгляду поправок так і не була прийнята, а значить тягти депутати можуть довго. Проблема в тому, що останнє літнє засідання парламенту має відбутися 17 липня, до нього залишається менше двох тижнів. Якщо Верховна Рада не збереться на позачергове засідання, тоді майбутнє ВДЕ залишиться невизначеним до осені,

– пише автор.

Поправки можуть торкнутися величини скорочення "зелених" тарифів. У разі їх підтримки, тарифи для сонячних станцій можуть знизитися на не обумовлені 15%, а на 30% або навіть більше.

"Є й третій варіант – введення додаткового податку для виробників ВДЕ. Припустимо, НКРЕКУ обкладе власників сонячних станцій додатковим збором у 20-30% від суми виручки", – наголошується в матеріалі.

На думку автора, втрутитися в процес і не допустити провалу законопроєкту повинен президент Володимир Зеленський, який до цього не втручався в хід переговорів. При цьому провал законопроєкту може призвести до провалу політики із залученню інвестицій в країну.

"Адже як залучати інвесторів в країну, в якій їх інтереси ніяк не захищені, а закони та ринкові регуляції в будь-який момент можуть повністю змінитися. У всьому світі будуть говорити не про інвест-нянь, а про інвест-шахраїв, інвест-рекетирів і інвест-катів. Україна позбудеться і без того скромного капіталу довіри", – йдеться в статті.

Відзначимо, що президент Володимир Зеленський довгий час не відповідав на запити інвесторів про втручання в хід переговорів з урядом і в останні місяці не коментував ситуацію із затримкою виплат виробникам електроенергії з ВДЕ. Проте 18 червня президент присвоїв законопроєкту №3658 статус невідкладного.