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      Інвестори досі остерігаються "фактора Коломойського": що це означає

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      Ігор Коломойський – вагомий фактор, впливу якого остерігаються інвестори
      Ігор Коломойський – вагомий фактор, впливу якого остерігаються інвестори / ukrr.info

      Інвестори мали побоювання щодо ситуації в Україні після перемоги Володимира Зеленського на президентських, а згодом і "Слуги народу" на парламентських виборах 2019 року. Наразі усі побоювання розвіялися, окрім одного – "фактора Коломойського", себто ймовірного впливу бізнесмена на економіку та політику в країні.

      Про це розповів президент Європейської бізнесової асоціації та глава інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала. Відбулося це під час зустрічі членів асоціації на тему "Глобальний огляд економіки України" у понеділок, 23 вересня, пише Інтерфакс-Україна.

      До слова, Шустер судитиметься з Коломойським про захист честі та гідності

      "На жаль, він (Коломойський – 24 канал) сьогодні – найбільший негативний фактор, який фокусує на собі багато уваги. Починаючи з його заяви кінця травня Financial Times, що Україні треба оголосити дефолт", – заявив Фіала.

      У дефолті – мало хорошого

      Коломойський заявив, що дефолт потрібен Україні, аби щонайменше виправити співвідношенням держборгу та ВВП. До слова, ці заяви спричинили падіння вартості українських цінних паперів.

      Але ж насправді, каже Фіала, зараз це співвідношення (держборгу до ВВП) впало до 53%. Крім того, нерезиденти з початку 2019 року вклали 3,5 мільярда доларів у облігації державної позики, ставки за якими опустилися до найнижчого за 10 років рівня.

      Тобто, наголошує Фіала, негативні наслідки дефолту в десятки разів перевищить будь-які позитивні.

      Читайте також: Коломойський очікував значно більшого після інавгурації Зеленського, – політолог

      Компроміс держави й Коломойського по "Приватбанку"

      Ринок в Україні негативно відреагував на статтю в Financial Times, де з посиланням на прем'єра Гончарука написали про можливий компроміс держави як власника "Приватбанку" з колишніми його акціонерами (головно мовилося про Коломойського).

      Глава Dragon Capital Томаш Фіала наголосив, що залякування реформаторів і потенційна денаціоналізація "Приватбанку", а ще й наступ на незалежність НБУ, інвестори сприймуть вкрай негативно.

      Хто такий Ігор Коломойський: біографія олігарха та одного з найвпливовіших людей України – у матеріалі 24 каналу.

      Невиправдані застороги

      Фіала відзначив, що побоювання щодо зміни геополітичного вектора і недосвідченості нової команди не виправдалися. Попри те, що пів року тому вони були вагомим фактором, який впливав на прийняття рішень інвесторами.

      Україна далі рухається до Європи, а команда Зеленського – "краще з усього, що будь-коли було в Україні раніше, і краще, ніж могло би бути за будь-якого іншого результату виборів".

      Читайте також: Коломойський міг купити мандат для австрійського депутата за 8 мільйонів євро, – DW

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      Теги: Новини України Бізнес Ігор Коломойський Інвестиції Гроші
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