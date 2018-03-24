Інвестори не йдуть в Україну, бо справжніх економічних реформ у нас ще не було, – експерт

У 2017 році в економіку України було вкладено менше, аніж за рік до цього. У той же час українські заробітчани закордоном приносять в Україну значно більше грошей.

Про це заявив економіст і голова Комітету економістів України Андрій Новак в коментарі "Громадське радіо".

"За офіційними даними за минулий рік до нас надійшло так званих прямих інвестицій 2,5 мільярди доларів – на мільярд доларів менше, ніж у 2016. Але навіть із цих 2,5 мільярдів доларів півтора мільярда доларів – це фактично реінвестиції наших же фінансово-промислових груп через офшори. Тобто реальних прямих іноземних інвестицій у минулому році надійшов тільки мільярд доларів. Це практично нічого для масштабу української економіки, території і кількості населення. Грошових переказів від наших заробітчан минулого року надійшло 9,5 мільярдів доларів", – розповів економіст.

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За його словами, проблема з інвестиціями в Україну полягає в тому, що в українській економіці так і не відбулося реформ.

"Ми чуємо багато розмов про реформи. Але давайте проаналізуємо минулий рік, позаминулий: а що з того, що ми називаємо реформами, стосується економіки? Практично нічого: медична, освітня реформа, навіть пенсійна реформа, яка не відбулась. В плані економіки реформ не було. Навіть те, що найбільше стосується економіки, пенсійна – це ж насправді не пенсійна реформа, бо не реформували пенсійну систему. Змінили умови виходу на пенсію, набагато їх ускладнивши, та змінили умови нарахування пенсій, також ускладнивши", – підсумував Андрій Новак.