Інвестори вимагають відставки Цукерберга через скандал навколо Facebook

Відповідальний за інвестиції пенсійного фонду мерії Нью-Йорка Скотт Стрінгер заявив, що засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг повинен піти з посади голови компанії. До слова, фонду належить частина акцій компанії на суму 1 мільярд доларів.

Про це повідомляє BusinessІnsider.

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Після скандалу із витоком приватних даних через співпрацю з фірмою політичних консультації Cambridge Analytica інвестор закликав до змін в керівництві Facebook. Він вважає, що Цукерберга повинен замінити незалежний голова правління. На його думку, до керівництва також мають увійти три нові директори з досвідом в управлінні даними та етиці, щоб посилити нагляд за ініціативами Facebook стосовно захисту персональних даних.

Це восьма за величиною компанія в світі. Вони мають два мільярди користувачів. Вони працюють в "незвіданих водах" і не пристосувались до того, щоб убезпечити дані Facebook,

– зауважив Скотт Стрінгер.

Варто зазначити, що Цукерберг має контрольний пакет голосуючих акцій, що не дає іншим інвесторам прав на управління компанією.