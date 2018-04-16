Інвестування в житлову нерухомість пришвидшить ріст української економіки, – експерти

Кожна гривня, вкладена в будівельні роботи у 2017, привносить до загального ВВП країни 6,76 грн.

Про це заявила керівник сектору "Будівництво" BRDO Олена Шуляк під час V міжнародної конференції "Лізинг в Україні: Нові можливості та виклики".

Станом на 2017 рік, коефіцієнт мультиплікації в загальнонаціональному масштабі, за експертною оцінкою BRDO, складає 6,76 грн, а кожна гривня, вкладена в будівельні роботи, призводить до зростання економіки України на 6,76 грн, саме так працює мультиплікаційний ефект,

– зазначила Олена Шуляк.

Численні міжнародні дослідження, що опираються на статистичні спостереження та математичні моделі, свідчать, що саме інвестування в житлову нерухомість – один з основних чинників росту ВВП. Саме фінансування житлового сектору більше впливає на макроекономічну ситуацію та має високий коефіцієнт мультиплікації. За оцінками експертів, будівельна галузь впливає на діяльність понад 20 суміжних і виступає більшим двигуном розвитку національної економіки, ніж нежитлові інвестиції.

Експерти BRDO підрахували, що інвестування 80 мільярдів гривень в житлову нерухомість, а саме такий рівень сьогодні становить фундаментальний незадоволений попит на житло в Україні, призведе до загального росту економіки щонайменше на 540,8 млрд гривень.

"Необхідні нові фінансові інструменти для задоволення наявного попиту, які дозволять розширити можливість купувати нерухомість. Сьогодні менше 10% домогосподарств мають змогу придбати житло без залучення кредитних ресурсів. Створення передумов для розширення можливостей українців у придбанні житла одночасно стимулюватиме й економічний розвиток", – зазначила Олена Шуляк.

До слова, минулого року кількість житла, прийнятого в експлуатацію, зросла на 9% порiвняно 2016 роком, а у Києві, де його будують найбільше – майже на 30%.