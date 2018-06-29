Інженер презентував "подушку безпеки" для смартфонів: особливість розробки

Німецький інженер із університету Алена розробив унікальний чохол, який захистить телефон навіть від екстремального падіння і при цьому не зробить смартфон схожим на допотопну рацію.

Про це повідомляє Tech Crunch.

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Винахід інженера Філіпа Френзеля представляє собою своєрідну "подушку безпеки" для мобільних пристроїв. Як тільки сенсори визначають, що ґаджет знаходиться у вільному падінні, по кутах чохла в обидва боки висуваються спеціальні гнучкі ніжки, які відпружинюють смартфон від будь-якої твердої поверхні.

При цьому до спрацьовування захисту зовнішній вигляд чохла нічим не видає його унікальності. Варто відзначити, що пристрій буде багаторазовим, адже після спрацьовування користувач зможе скласти пружні ніжки в початкове положення.



Гнучкі ніжки на новому чохлі, який захистить телефон від наслідків падінь

Деякі нюанси роботи новинки поки залишаються під питанням. Наприклад, неясно, що буде, якщо пристрій впаде в дамській сумочці, і чи передбачений захист від спрацювання в кишені. У теорії, для запобігання таких ситуацій може бути використаний датчик наближення, але результатів такого тестування поки опубліковано не було.

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Представники німецького Товариства Мехатроніки відзначили винахід і присудили йому найвищу нагороду. Інженер уже відправив заявку на патент "розумного чохла" і планує почати збір коштів на його виробництво на Kickstarter.

Принцип роботи нового чохла, який захистить телефон від наслідків падінь – дивіться відео

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