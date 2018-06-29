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Інженер презентував "подушку безпеки" для смартфонів: особливість розробки

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Інженер презентував "подушку безпеки" для смартфонів
Інженер презентував "подушку безпеки" для смартфонів / Tech Crunch

Німецький інженер із університету Алена розробив унікальний чохол, який захистить телефон навіть від екстремального падіння і при цьому не зробить смартфон схожим на допотопну рацію.

Про це повідомляє Tech Crunch.

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Винахід інженера Філіпа Френзеля представляє собою своєрідну "подушку безпеки" для мобільних пристроїв. Як тільки сенсори визначають, що ґаджет знаходиться у вільному падінні, по кутах чохла в обидва боки висуваються спеціальні гнучкі ніжки, які відпружинюють смартфон від будь-якої твердої поверхні.

При цьому до спрацьовування захисту зовнішній вигляд чохла нічим не видає його унікальності. Варто відзначити, що пристрій буде багаторазовим, адже після спрацьовування користувач зможе скласти пружні ніжки в початкове положення.

Гнучкі ніжки на новому чохлі, який захистить телефон від наслідків падінь
Гнучкі ніжки на новому чохлі, який захистить телефон від наслідків падінь

Деякі нюанси роботи новинки поки залишаються під питанням. Наприклад, неясно, що буде, якщо пристрій впаде в дамській сумочці, і чи передбачений захист від спрацювання в кишені. У теорії, для запобігання таких ситуацій може бути використаний датчик наближення, але результатів такого тестування поки опубліковано не було.

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Представники німецького Товариства Мехатроніки відзначили винахід і присудили йому найвищу нагороду. Інженер уже відправив заявку на патент "розумного чохла" і планує почати збір коштів на його виробництво на Kickstarter.

Принцип роботи нового чохла, який захистить телефон від наслідків падінь – дивіться відео

 

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Теги: Техно Смартфони Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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