Інженер Renault використовує папки з українським гербом на гонках Формули-1: він розповів чому

Головний інженер французької команди Формули-1 Renault голландець Дейдерік Кіндс використовує папки з українською символікою. Зокрема, він був помічений на гонках в Монако з папкою "Справа №" з українським гербом.

Фанати королеви автоспорту звернули на це увагу, і, публікуючи кадри з трансляції змагань Eurocup Formula Renault 2.0, задавалися питанням про те, як до голландського інженера потрапили українські папки та навіщо він їх використовує.

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Сам Кіндс у Facebook відповів на запитання допитливих прихильників.

Як виявилося, голландець живе в Києві й одного разу попросив свою дружину-українку купити йому зручні папки для паперів. Інженер користується українськими папками з того часу, як вони принесли йому успіх в турнірі. Тоді його підопічний Крістіан Ландгард, виступаючи під 31-м номером, посів друге місце.

Команда Renault дебютувала у Формулі 1 в 1977 у Великобританії. Наразі пілотами французької "конюшні" є німець Ніко Хюлькенберг й іспанець Карлос Сайнс. Команда двічі вигравала Кубок конструкторів (2005/2006 роки).

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