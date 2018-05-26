Інженер українського походження, без якого Apple не мав би шансів на успіх: життя Стіва Возняка

Стів Возняк – вихідець з буковинської родини емігрантів. Він став одним із перших творців персональних комп'ютерів і засновником однієї з найуспішніших компаній світу. При цьому до неймовірної слави та грошей виявився цілком байдужим. Усе, що придумував Возняк, Джобс знав, як продати.

Інженерний хист виявив ще змалку. Батько Стіва – вихідець з буковинської родини емігрантів, працював над ракетною програмою компанії Lockheed.

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На звичайному аркуші паперу пояснював 4-річному синові, як працює тогочасна техніка. Не дивно, що вже в 11 років Возняк самостійно майструє радіо, а підлітком виграє олімпіади з математики. Ось у цей період і почнуть з'являтись його перші творіння. Спершу – пристрій для безкоштовних, а отже, нелегальних дзвінків. Стів навіть якось додзвонився у Ватикан і, видаючи себе за американського дипломата, мало не поговорив з Папою.

Далі вигадав сервіс із телефонними жартами – просто орендував автовідповідач і щодня записував на нього нові повідомлення. Приблизно в цей час він познайомився зі Стівом Джобсом. Той був на 5 років молодший, але вже тоді мав хороші бізнесові навички. Усе, що придумував один Стів, інший знав, як продати.



Стів Джобс і Стів Возняк

Розчарувавшись у класичній університетській освіті, Возняк уже після першого курсу бере академвідпустку та влаштовується у фірму Hewlett-Packard. Тут йому довірили розробляти науковий калькулятор, який мав нарешті витіснити логарифмічну лінійку. У компанії був власний комп'ютер, от тільки до нього стояла черга з 80 інженерів. Так зароджувались ідеї про ПК.

Ночами після роботи Стів розписує інженерні рішення і комп'ютерний код. Після того, як він показав свої креслення Джобсу, хлопці наважуються спробувати. Для стартового капіталу Возняк продав свій калькулятор, Джобс – фургон і, виручивши 1300 доларів, починають у вже пустому гаражі Джобса розробляти комп'ютер.

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Обов'язки розділили: за Возняком уся інженерія, а за Джобсом – пошук деталей для плати та клієнтів. Коли прототип був готовий, Возняк запропонував Hewlett-Packard виготовляти для них такі моделі, але їх ідея не зацікавила. 1 квітня 1976 року хлопці офіційно відкрили свою фірму Apple, і незабаром представили модель Apple 1 вартістю 666 доларів 66 центів. Цей комп'ютер вражав своєю компактністю.

Яким способом Джобс переконав Возняка взятись розробити нову модель – дивіться у програмі.