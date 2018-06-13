Інженери навчили штучний інтелект бачити людей крізь стіни та пояснили в чому користь

Інженери з Массачусетського технологічного інституту (MІT) створили штучний інтелект RF-Pose, який може розрізняти рухи людини навіть крізь стіни.

Про це пише Eurek Alert.

Аби навчити систему "бачити" крізь стіни вчені використовували дані, які збирали за допомогою радіолокатора і відеокамери. Вони збирали дані про ходьбу, бесіду між людьми, їхні пози в різних ситуаціях тощо.

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В результаті вченим вдалось створити алгоритм, який показує переміщення, позу або передбачуваний рух людини за стіною. Система також може відтворити побачене у двовимірному розмірі, зараз інженери працюють над тим, щоб візуалізація була тривимірною.

"Використовуючи цю комбінацію візуальних даних та інтерфейсу для перегляду через стіни, ми можемо забезпечити краще розуміння сцен, щоб жити безпечнішим, більш продуктивним життям", -– вважають вчені.

Також вчені працюють над тим, щоб навчити штучний інтелект розпізнавати складніші рухи: дрібну моторику кистей, пальців тощо. Тоді пристрій зможе стежити за місцями масового скупчення, медичними установами і місцями позбавлення волі тощо.

Окрім того, розробка може допомогти спостерігати за людьми з хворобою Паркінсона і розсіяним склерозом. Вона зможе вивчати особливості їхнього руху і радити правильне лікування.

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