Інженери представили легкий спосіб перетворити звичайний екран ноутбука в сенсорний

Про це повідомляється на сайті одного із авторів проекту.

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Розробка інженерів – це своєрідна насадка на веб-камеру ноутбука, яка складається зі звичайної петлі на двері та приклеєного до неї дзеркала. Це дзеркало встановлено під таким кутом, щоб на камеру потрапляло зображення екрану ноутбука та невеликої області перед ним. Також розробники використовували створену одним з учасників проекту ще в 2010 році програму, яка визначає дотик до екрану за відображенням пальця від його поверхні.



Нова розробка складається всього із петлі на двері та дзеркала

Суть роботи системи полягає в тому, що при піднесенні пальця до екрану ноутбука камера починає бачити не тільки сам палець, але і його відображення від екрана. Коли палець і його відображення з'єднуються, система фіксує торкання. При цьому для коректної роботи конструкцію спершу потрібно відкалібрувати: виконуючи вказівки програми, користувач повинен торкнутися екрану в певних місцях. Щоб програму можна було використовувати з будь-якими додатками, інженери навчили її перетворювати торкання в дії миші.



Інженери використали програму, яка визначає дотик до екрану за відображенням пальця від його поверхні

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Як відзначають творці системи, поки що вона втілює лише концепт, який демонструє загальну працездатність запропонованої ідеї. Про терміни появи комерційної версії дзеркального модуля для веб-камери не повідомляється.