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iOS 12 вирішить серйозну проблему із доступом до даних на iPhone та iPad

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iPhone та iPad стануть захищенішими
iPhone та iPad стануть захищенішими / unsplash

Компанія Apple оголосила про те, що планує убезпечити власників iPhone та iPad від потенційних хакерських атак на пристрої. Із релізом нової версії iOS в налаштуваннях з’явиться можливість активувати функцію запобігання сторонньому втручанню в роботу ґаджета.

Про це повідомляє MacRumors.

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Якщо iPhone захищений паролем, то отримати доступ до інформації на ньому складно, але все ж реально. Правоохоронні органи і хакери використовують для цього спеціальний прилад під назвою GrayKey та його аналоги. Пристрій підключається до iPhone або iPad через роз'єм Lightning, а потім підбирає пароль до ґаджету.

Нова функція в iOS 12, яка буде активна за замовчуванням, запобігає передачі даних по USB, якщо власник не розблокував пристрій протягом останньої години. Для зняття обмеження досить ввести пароль або використовувати Touch ID / Face ID. При цьому на зарядку смартфона або планшета це ніяк не впливає.

В Apple ми ставимо клієнта в центр усього, що ми розробляємо. Ми постійно поліпшуємо захист в кожному продукті, щоб допомогти клієнтам захиститися від хакерів і викрадачів особистих даних. Ми дуже поважаємо правоохоронні органи, і наші поліпшення безпеки не створені для того, щоб перешкодити їм виконувати свою роботу,
– наголосивв представник корпорації Apple.

Якщо ж нова функція з якоїсь причини користувачеві не потрібна, то її можна відключити в налаштуваннях Touch ID або Face ID.

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Теги: Смартфони Техно iOS Apple iPad iPhone Кібербезпека
Джерело: 24 Канал
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