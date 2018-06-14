iOS 12 вирішить серйозну проблему із доступом до даних на iPhone та iPad
Компанія Apple оголосила про те, що планує убезпечити власників iPhone та iPad від потенційних хакерських атак на пристрої. Із релізом нової версії iOS в налаштуваннях з’явиться можливість активувати функцію запобігання сторонньому втручанню в роботу ґаджета.
Про це повідомляє MacRumors.
Якщо iPhone захищений паролем, то отримати доступ до інформації на ньому складно, але все ж реально. Правоохоронні органи і хакери використовують для цього спеціальний прилад під назвою GrayKey та його аналоги. Пристрій підключається до iPhone або iPad через роз'єм Lightning, а потім підбирає пароль до ґаджету.
Нова функція в iOS 12, яка буде активна за замовчуванням, запобігає передачі даних по USB, якщо власник не розблокував пристрій протягом останньої години. Для зняття обмеження досить ввести пароль або використовувати Touch ID / Face ID. При цьому на зарядку смартфона або планшета це ніяк не впливає.
В Apple ми ставимо клієнта в центр усього, що ми розробляємо. Ми постійно поліпшуємо захист в кожному продукті, щоб допомогти клієнтам захиститися від хакерів і викрадачів особистих даних. Ми дуже поважаємо правоохоронні органи, і наші поліпшення безпеки не створені для того, щоб перешкодити їм виконувати свою роботу,
– наголосивв представник корпорації Apple.
Якщо ж нова функція з якоїсь причини користувачеві не потрібна, то її можна відключити в налаштуваннях Touch ID або Face ID.
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