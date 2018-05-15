Компанія Apple порадує користувачів ще одним iPhone "для бідних"
Сьогодні, 15 травня, відомий китайський експерт повідомив, що компанія Apple працює над бюджетним смартфоном iPhone 8s, який можна буде придбати всього за 12 тисяч гривень.
Про це повідомляє itechua.com.
Аналітик Джун Чжан зауважив, що у вересні цього року компанія Apple може представити публіці бюджетний смартфон iPhone 8s. Новинка стане модифікованою версією випущеного 5 років тому iPhone 5c, який мав пластиковий корпус (що не властиво компанії) та поставлявся в дешевій упаковці, а також був доступний в 5 кольорових рішеннях – блакитному, рожевому, жовтому, білому та зеленому.
Експерт запевняє, що iPhone 8s також буде доступний в 5 кольорах, при чому корпус буде виконаний із пластику, а не зі скла чи металу. Таке рішення дозволить провести чітку межу між звичайними смартфонами Apple та бюджетними версіями.
iPhone 8s отримає оснащення, як у iPhone 8, проте буде дешевшим
Як зазначається, новинка отримає таке технічне оснащення, як в iPhone 8, тобто смартфон матиме 6-ядерний чіп Apple A11 Bionic та 2 Гбайти оперативної пам’яті.
Наразі точно не відомо скільки коштуватиме iPhone 8 "для бідних", проте якщо його позиціонують саме так, цінник навряд перевищить 500 доларів. Тобто на старті продажів за телефон проситимуть близько 12 тисяч гривень, а це вдвічі менше, ніж вартість інших нових моделей iPhone.