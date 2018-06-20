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Телеканал новин 24 Новини Смартфони

iPhone SE 2 бути: Apple може представити смартфон наступного року

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Apple може представити iPhone SE 2 наступного року
Apple може представити iPhone SE 2 наступного року / Фото з вільних джерел

Судячи із кількості слухів та витоків, громадськість була практично впевнена в тому, що незабаром відбудеться презентація смартфону iPhone SE 2, проте корпорація Apple не виправдала надій користувачів і презентацію відклали.

Про це повідомляє Phone Arena.

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Багато хто вважав, що смартфон представлять на конференції WWDC 2018, але на цьому заході були анонсовані виключно програмні продукти.

Якщо вірити новим даними компанії Olixar, що випускає захисні аксесуари, то iPhone SE 2 не буде випущений в поточному році. Виробник кілька тижнів тому вже запустив виробництво чохлів для цього смартфона, але "відбій", нібито дала сама Apple.

Причому поки неясно, заморожений проект або ж скасований зовсім. Восени Apple навряд чи може представити такий апарат, так як потрібно максимально сконцентрувати увагу громадськості на "великих" новинках.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Смартфони Apple iPhone
Джерело: 24 Канал
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