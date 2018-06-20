iPhone SE 2 бути: Apple може представити смартфон наступного року

Судячи із кількості слухів та витоків, громадськість була практично впевнена в тому, що незабаром відбудеться презентація смартфону iPhone SE 2, проте корпорація Apple не виправдала надій користувачів і презентацію відклали.

Про це повідомляє Phone Arena.

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Багато хто вважав, що смартфон представлять на конференції WWDC 2018, але на цьому заході були анонсовані виключно програмні продукти.

Якщо вірити новим даними компанії Olixar, що випускає захисні аксесуари, то iPhone SE 2 не буде випущений в поточному році. Виробник кілька тижнів тому вже запустив виробництво чохлів для цього смартфона, але "відбій", нібито дала сама Apple.

Причому поки неясно, заморожений проект або ж скасований зовсім. Восени Apple навряд чи може представити такий апарат, так як потрібно максимально сконцентрувати увагу громадськості на "великих" новинках.

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