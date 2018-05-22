iPhone SE 2 та iPhone 5S порівняли на нових рендерах: фото новинки

Видання Forbes із посиланням на виробника аксесуарів Olixar опублікувало два схематичних зображення, які підтверджують оновлений дизайн бюджетного смартфону iPhone SE 2 та розкривають його розміри.

Про це повідомляє 4pda.

Читайте також: В мережі опублікували концепт iPhone нового покоління: відео

Як стверджують експерти, довжина корпусу iPhone SE 2 сягатиме 120,04 міліметра. Варто зазначити, що попередник смартфону був дещо довшим – 123,8 міліметра, така ж довжина корпусу і в iPhone 5S. Можливо, зображення, яке опублікували, не враховує ширину рамок, завдяки яким габарити корпусу можуть і зовсім не співпадати. Окрім того, SE 2 отримає виріз вгорі довжиною 18,7 міліметра.



Розміри iPhone SE 2 порівняли з iPhone 5S

В цілому площа дисплею iPhone SE 2 значно збільшиться, що доволі очікувано. Проте поки не зрозуміло, коли компанія представить iPhone SE 2. Варто зазначити, що найближчий захід Apple – WWDC 2018 – відбудеться вже 4 червня.