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iPhone SE 2 та iPhone 5S порівняли на нових рендерах: фото новинки

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iPhone SE 2 та iPhone 5S порівняли на нових рендерах
iPhone SE 2 та iPhone 5S порівняли на нових рендерах / Фото з вільних джерел

Видання Forbes із посиланням на виробника аксесуарів Olixar опублікувало два схематичних зображення, які підтверджують оновлений дизайн бюджетного смартфону iPhone SE 2 та розкривають його розміри.

Про це повідомляє 4pda.

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Як стверджують експерти, довжина корпусу iPhone SE 2 сягатиме 120,04 міліметра. Варто зазначити, що попередник смартфону був дещо довшим – 123,8 міліметра, така ж довжина корпусу і в iPhone 5S. Можливо, зображення, яке опублікували, не враховує ширину рамок, завдяки яким габарити корпусу можуть і зовсім не співпадати. Окрім того, SE 2 отримає виріз вгорі довжиною 18,7 міліметра.

iPhone SE 2
Розміри iPhone SE 2 порівняли з  iPhone 5S

В цілому площа дисплею iPhone SE 2 значно збільшиться, що доволі очікувано. Проте поки не зрозуміло, коли компанія представить iPhone SE 2. Варто зазначити, що найближчий захід Apple – WWDC 2018 – відбудеться вже 4 червня.

iPhone SE 2
Габарити бюджетного iPhone SE 2

Теги: Техно Смартфони iPhone Apple
Джерело: 24 Канал
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