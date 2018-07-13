iPhone витримав падіння з літака і продовжує працювати: фото

У США в користувачки Сарвіндер Наберхаус випав із літака її iPhone. При цьому після падіння пристрій продовжує працювати. Це був ретро-літак, в момент падіння пристрою він перебував на висоті 300 метрів.

Про це пише видання Newsweek.

Інцидент стався у штаті Айова, жінка летіла в ретро-літаку у рамках туру American Barnstormers. Вона дістала пристрій і висунула його з вікна, щоб зробити кілька фотографій, проте сильний порив вітру вирвав iPhone з її руки.

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Вже після приземлення Наберхаус відшукала свій пристрій за допомогою додатку "Знайти iPhone" на іншому пристрої.

Коли вона знайшла свій смартфон то помітила, що він увімкнений і працює. Телефон лежав у густій ​​траві і не отримав пошкоджень і навіть подряпин.

Яка саме модель iPhone виявилась настільки міцною видання не повідомляє.

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