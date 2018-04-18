11:43
18 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
17°C 11°C
  • четвер
    13°C 11°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    21°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Зв'язок Кирила з космосом. Туалети для людей без комплексів
Вєсті Кремля
23:29, 17 квітня
Вєсті.UA. Перевага Ляшка над Гітлером. Місія
Вєсті.UA
20:19, 17 квітня
Як заробляють на імпорті авто на Одеській митниці: резонансне розслідування
ЦРУ
09:31, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

iPhone X – найприбутковіший смартфон світу, – експерти

450 Читать новость на русском
iPhone X – найприбутковіший смартфон світу
iPhone X – найприбутковіший смартфон світу / Фото з вільних джерел

Фахівці з компанії Counterpoint поділилися, що iPhone X виявився смартфоном, який для своїх розробників та дистриб’юторів приносить немалі суми грошей.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії Counterpoint.

Згідно з даними провідного дослідження, кожен випущений телефон від Apple приносить компанії великі прибутки, які для Android-виробників поки недоступні. Представники Counterpoint підкреслюють, що з десяти найбільш прибуткових смартфонів в четвертому кварталі 2017 року 8 місць належить Apple. Знайшлося в топі місце, як iPhone X, так і бюджетному iPhone SE.

Читайте також: Восени iPhone SE істотно подешевшає

На частку iPhone X припадає близько 35% виручки, що робить його для конкурентів (і навіть для найближчих iPhone в списку) абсолютно недосяжним. Для порівняння, пристрої від Samsung, що опинилися в рейтингу, Galaxy Note 8 та Galaxy S8 Plus, змогли набрати лише 3,9% та 1,7% виручки відповідно.

IPhone 8 та iPhone 8 Plus займають друге і третє місця, з відмітками в 19,1% та 15,2% відповідно. Подібні результати, звичайно, не найкращі для Apple, але, ймовірно, на подібний результат вони і розраховували. Прибуток, що отримує компанія Apple від продажів iPhone всіх поколінь, перевищує показники 600 брендів від Android. Ставка Apple йде на те, що iPhone минулого покоління будуть популярні навіть після виходу флагманів, і вона працює.

Теги: Техно Apple Смартфони дослідження iPhone Android
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Закадрив. Як Володимир Гройсман монополізував кадрові призначення на держпідприємствах
сьогодні, 11:31 Закадрив. Як Володимир Гройсман монополізував кадрові призначення на держпідприємствах
331
Колаборанти за версією Авакова: кого зарахують до зрадників?
сьогодні, 11:02 Колаборанти за версією Авакова: кого зарахують до зрадників?
Наталія Лебідь 309
Саудівська Аравія готова відправити війська до Сирії
сьогодні, 10:55 Саудівська Аравія готова відправити війська до Сирії
342
Де в Європі найбрудніше повітря: карта
сьогодні, 10:03 Де в Європі найбрудніше повітря: карта
1315
Маленьке диво: волонтерський медичний проект відновлює ногу бійця
сьогодні, 08:48 Маленьке диво: волонтерський медичний проект відновлює ногу бійця
Народний проект 521
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук