iPhone X – найприбутковіший смартфон світу, – експерти

Фахівці з компанії Counterpoint поділилися, що iPhone X виявився смартфоном, який для своїх розробників та дистриб’юторів приносить немалі суми грошей.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії Counterpoint.

Згідно з даними провідного дослідження, кожен випущений телефон від Apple приносить компанії великі прибутки, які для Android-виробників поки недоступні. Представники Counterpoint підкреслюють, що з десяти найбільш прибуткових смартфонів в четвертому кварталі 2017 року 8 місць належить Apple. Знайшлося в топі місце, як iPhone X, так і бюджетному iPhone SE.

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На частку iPhone X припадає близько 35% виручки, що робить його для конкурентів (і навіть для найближчих iPhone в списку) абсолютно недосяжним. Для порівняння, пристрої від Samsung, що опинилися в рейтингу, Galaxy Note 8 та Galaxy S8 Plus, змогли набрати лише 3,9% та 1,7% виручки відповідно.

IPhone 8 та iPhone 8 Plus займають друге і третє місця, з відмітками в 19,1% та 15,2% відповідно. Подібні результати, звичайно, не найкращі для Apple, але, ймовірно, на подібний результат вони і розраховували. Прибуток, що отримує компанія Apple від продажів iPhone всіх поколінь, перевищує показники 600 брендів від Android. Ставка Apple йде на те, що iPhone минулого покоління будуть популярні навіть після виходу флагманів, і вона працює.