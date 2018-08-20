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iPhone X не підходить для жінок: дослідники виявили недолік смартфону

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iPhone X не підходить для жінок
iPhone X не підходить для жінок / unsplash

Смартфони стають дедалі більшими і їм все тяжче вміщатися в руку, не говорячи вже про кишені на джинсах. Виявилося, що вже зараз в більшу частину кишень на жіночих джинсах не поміщається iPhone X.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому на The Pudding.

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Авторами дослідження стали Ян Дієм та Амбер Томас. Вони виміряли кишені 20 популярних марок виробників одягу, включаючи Levi's, Old Navy та Tommy Hilfiger. Виявилося, що тільки в 40% кишень жіночих джинсів може поміститися iPhone X.

iPhone X поміщається не у всі кишені жіночих джинсів
iPhone X поміщається не у всі кишені жіночих джинсів

Насправді, кишені в них настільки малі, що в 90% випадків жінка не може вмістити в них свою руку, натомість кишені в чоловічих джинсах більші майже в два рази. iPhone X поміщається в них в 100% випадків.

Варто відзначити, що флагман від південнокорейського виробника Samsung Galaxy S9 вміщається всього в 20% жіночих кишень.

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Теги: Техно LifeStyle Смартфони Apple iPhone
Джерело: 24 Канал
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