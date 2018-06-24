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iPhone X Plus може встановити рекорд серед смартфонів

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iPhone X Plus може стати найбільш продаваним смартфоном в 2018 році
iPhone X Plus може стати найбільш продаваним смартфоном в 2018 році / Фото з вільних джерел

Корейське видання TheBell опублікувало звіт від постачальників комплектуючих для iPhone 2018 року випуску. А близькі до компанії джерела підтвердили плани Apple випустить великий 6,46-дюймовий iPhone X Plus.

Про це повідомляє 9to5mac.

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Більш того, враховуючи, що габарити iPhone X Plus за рахунок безрамкового дизайну не перевищуватимуть iPhone 8 Plus, у нового флагмана є всі шанси стати найпопулярнішим смартфоном компанії.

Прогнози постачальників підтверджуються і кількістю дисплеїв, які Apple замовила у виробників: 45 мільйонів матриць діагоналлю 6,46 дюймів, 25 мільйонів матриць для оновленого iPhone X з екраном 5,8 дюймів і 30 мільйонів LCD-панелей для бюджетного iPhone з екраном в 6,1 дюйма (по факту – 6,04 дюймів).

Концепти нових iPhone 2018 року
Концепти нових iPhone 2018 року

Постачальники комплектуючих впевнені, що в цьому році Apple планує максимально задовольнити попит і мінімізувати затримки поставок після старту продажів. Не виключена і зміна цінової політики на всю лінійку нових iPhone. Оновлений iPhone X може подешевшати до 899 доларів (близько 23 801 гривня), iPhone X Plus буде стартувати з цінником в 999 доларів (близько 26 449 гривень), а iPhone з LCD-дисплеєм в базовій версії обійдеться в 700 доларів (близько 18 533 гривні).

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно.

Теги: Техно Apple Ціни Смартфони iPhone
Джерело: 24 Канал
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