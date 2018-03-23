iPhone X та Galaxy S9 протестували на швидкість: який смартфон швидший
Відеоблогер Нік Акерман вирішив порівняти флагмани від Apple та Samsung. Хлопець протестував iPhone X та Galaxy S9 на швидкість завантаження.
Результати тесту оприлюднені на сторінці блогера у You Tube.
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Так, смартфони випробували у кількох тестах – час завантаження після включення, час розблокування, час запуску додатків і час запуску ігор.
У більшості тестів виграв смартфон Apple останнього покоління. Так, iPhone X швидше вмикається і запускає ігри. Щоправда Galaxy S швидше запускає месенджери і швидше передає дані через інтернет-браузер. Розблокування пристроїв відбувається з однаковою швидкістю.
iPhone X та Galaxy S9 протестували на швидкість
Джерело: 24 Канал
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