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Новий золотий iPhone XS показали з усіх боків: відео

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Концепт iPhone XS
Концепт iPhone XS / Фото з вільних джерел

Кілька днів тому видання 9to5Mac опублікувало ексклюзивні фото iPhone XS в золотому кольорі. На основі рендерів дизайнеру-ентузіасту вдалося створити відеоролик, який демонструє новинку з усіх боків.

Про це повідомляє Appleinsider.

Читайте також: В мережу злили фото нового iPhone XS до офіційної презентації

На думку дизайнера, iPhone XS візуально практично не зміниться в порівнянні з поточним флагманом. Єдина відмінність, про яку ми вже тепер можемо дізнатися – нове золоте забарвлення корпусу.

Не можна не відзначити те, що ролик зроблений досить якісно, ​ і навіть стилізований під фірмову рекламу Apple. Однак потрібно розуміти, що це всього лише концепт – реальні пристрої можуть виглядати дещо інакше. Втім, дати загальне уявлення про новинки він все ж може.

Концепт нового iPhone XS – дивіться відео

 

Нагадаємо, що на презентації 12 вересня, Apple покаже громадськості три нові моделі смартфонів: iPhone XS, iPhone XS (Plus), а також "доступний" iPhone з IPS-екраном. Передбачувана вартість преміум моделей складе 899 – 1099 доларів (близько 23 800 – 29 100 гривень). "Бюджетна" ж версія буде продаватися за 649 – 699 доларів (близько 17 180 – 18 500 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони iPhone XS Apple
Джерело: 24 Канал
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