Скільки коштуватимуть нові iPhone XS в Європі: приголомшливі цифри

Цього року корпорація Apple не планує передивлятися ціни на нові моделі iPhone, а збереже їх на попередніх позначках. Незважаючи на це, з урахуванням оновлення лінійки, відсутність змін в політиці ціноутворення має справити позитивний вплив на популярність моделей у споживачів.

Про це повідомляє Macerkopf із посиланням на власні джерела.

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Як відзначають експерти, нові iPhone стануть наступниками існуючих моделей, відповідаючи навіть їх ціні. Наприклад, молодший iPhone XC замінить iPhone 8, на зміну iPhone 8 Plus прийде iPhone XS, а актуальний iPhone X поступиться позицією найдорожчого смартфона в модельному ряду Apple 6,5-дюймовому iPhone XS з уточнюючої приставкою Max в назві.

iPhone 2018 – ціни

6,1-дюймовий iPhone XC – 799 євро (близько 24 510 гривень); 5,8-дюймовий iPhone XS – 909 євро (близько 27 880 гривень); 6,5-дюймовий iPhone XS Max – 1 149 євро (близько 35 250 гривень).



Дизайн нового iPhone XS

Якщо дані Macerkopf вірні, то розраховувати на появу в модельному ряду Apple умовно доступного iPhone X ми б не стали. Принаймні, ціна в 800 євро там легко і просто перетворюється майже 25 тисяч гривень тут.

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