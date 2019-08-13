Іпотека під 0%: в якій країні це стане реально

Скандинавський фінансова група Nordea почне видавати іпотеку під 0% річних терміном на 20 років.

Такими умовами зможуть скористатись жителі Данії, пише Bloomberg.

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Це вперше в історії країни іпотечне кредитування буде безвідсотковим.

Звідки "щедрість"? Таких умов вдалось досягнути через зниження рівня процентної ставки центробанку Данії до 0,65%. Завдяки цьому місцеві банки зможуть видавати безвідсоткові іпотеки.

У Nordea переконанні, що це буде особливо актуально для власників нових будинків. Зниження відсоткових ставок сприятиме зростанню цін на житло.

Донедавна іпотекою на найбільш вигідних умовах могли похизуватись два інші данські банки – Realkredit Danmark та Nykredit. Вони пропонували придбати житло зі ставкою 0,5% річних у розтермінування на 30 років.

In Denmark’s $495 billion mortgage-backed covered bond market, another milestone was reached on Wednesday as Nordea Bank Abp said it will start offering 20-year fixed-rate loans that charge no interest. https://t.co/fpl2imp7Xu — Financial Networking Group (@FngFinancial) August 9, 2019

Що таке іпотека?Це довгостроковий кредит банку, заставою якого є придбане нерухоме майно. Житлом, за фактом, володіє її господар, проте, якщо кредит не погашається, то куплена в іпотеку квартира чи будинок стає власністю позичальника (банку).

На сьогодні на первинному ринку нерухомості, до прикладу Києва, житло в іпотеку купують лише 3% покупців.

Середня відсоткова ставка в Україні (дані станом на початок 2019):

10 років – 20,92%; 15 років – 20,69%; 20 років – 20,37%.

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