Іпотека в Україні: скільки переплачуємо, яка ставка і чого чекати у 2020

Українська іпотека – одна з найдорожчих у світі. Скільки переплачують українці, яка ситуація у Європі та чи зміниться щось у 2020, читайте у матеріалі 24 каналу.

Скільки переплачують українці?

Припустимо, що ви хочете взяти іпотеку на купівлю квартири вартістю 1 мільйон гривень терміном на 5 років. При нарахуванні щорічних відсотків вам доведеться заплатити зверху ще половину вартості від вашої квартири. Чому так багато, читайте далі.

Нижче ви побачите інфографіку, як довго потрібно збирати гроші на квартиру в різних містах України.

Які ставки по іпотеці в Україні зараз?

Найдоступніша іпотека передбачає ставку 17-18% станом на початок 2020. Але насправді, щоб отримати таку ставку, потрібно виконати ряд вимог банку, а тому доступна вона далеко не всім.

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В середньому українці можуть отримати іпотеку під ставку від 18% до 25%.

Що таке іпотека?Іпотека – це застава землі чи іншого нерухомого майна, яке при цьому залишається у власності заставодавця. Іпотечний кредит – це, власне, кредит, отриманий під заставу нерухомого майна.



Простіше кажучи: людина позичає гроші у банку, щоб купити, наприклад, квартиру, і при цьому ця ж квартира буде в заставі. Якщо кредит сплачено, квартира перейде у повноцінну власність людини, якщо ж ні – банк може її забрати.

Навіть якщо зараз говорити про ринок іпотеки, то він недоступний, тому що дуже високий. Тобто, не знаю, наркотиками треба, мабуть, чи зброєю торгувати для того, щоб виплачувати таку іпотеку,

– сказав Гончарук.

Ставка по іпотеці в Україні настільки висока, що інколи сягає ставки на мікро-кредити для приватних підприємців та малого бізнесу. До прикладу, ФОПи можуть отримати кредит від банку на купівлю нерухомості вартістю від 500 тисяч до одного мільйона за ставкою 21%.

Проблема полягає не лише у високій ставці, але й в наявності прихованих платежів по іпотеці:

0,5-1% – страхування здоров'я та життя позичальника до кінця виплати іпотеки;

0,7-1% – страхування нерухомості;

0,7-1% – разова комісія при видачі кредиту;

за рахунок позичальника також проводять оцінку нерухомості. При цьому, це оцінювач від банку.

Що потрібно аби отримати іпотеку?

Потрібно підтвердити наявність високих офіційних доходів. Не лише своїх, але й близьких членів сім'ї. Зокрема, для купівлі квартири вартістю 500 тисяч – 1 мільйон гривень потрібно мати офіційних дохід розміром близько 20-25 тисяч гривень. Додатковим плюсом будуть високі доходи чоловіка/дружини.

Чого чекати у 2020?

І президент Володимир Зеленський, і прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявили про те, що вже у 2020 році іпотечні ставки знизяться до 10%.

Уряд та Нацбанк вже працюють над зниженням процентної ставки. На вересень іпотека може бути 10%. Це дуже важке завдання, але вже реальне, — заявив Зеленський.

Наприкінці статті ми порівнюємо іпотечні ставки України з країнами Європи та світу загалом. На карті побачите, що навіть орієнтир у 10%, до якого зараз прагнуть в Україні, насправді теж зависокий.

Зазначимо, що наприкінці січня знизили облікову ставку до 11%, а до кінця року планується зниження до 7%. Це повинно позитивно вплинути на ринок кредитування, адже банки братимуть у Нацбанку гроші під менший відсоток і відповідно матимуть змогу кредитувати населення дешевше.

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Що таке облікова ставка?Це монетарний інструмент. Вона стосується багатьох українців, адже саме від неї залежить відсоток на кредити та депозити, іпотеку, рівень інфляції та курс гривні. Чим нижча облікова ставка – тим нижчі відсотки на кредит та депозит.

Скільки потрібно заощаджувати, щоб купити житло без іпотеки?

Ми проаналізували середній дохід мешканців шести великих міст України та середню вартість однокімнатної квартири, щоб порівняти наскільки швидко можна накопичити на купівлю квартири і ось результати:



Скільки років потрібно збирати гроші на квартиру / Інфографіка 24 каналу

Найдешевше купівля квартири обійдеться мешканцям Запоріжжя, а найдовше збиратимуть гроші львів'яни.

Як ми рахували?

Наш гіпотетичний покупець – родина із 2 дорослими, які працюють та отримують середню заробітну плату.

Доходи

Щоб оцінити рівень доходів потенційного покупця житла, ми взяли дані про середню зарплату по областях та місті Києві з Державної служби статистики України. Оскільки ми припускаємо, що в сім'ї, яка хоче купити квартиру, двоє дорослих працюють, то множимо дохід на 2.

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Заощадження

При розрахунку суми, яку б могла відкладати родина в якості заощаджень на квартиру, взяли 40% від доходів. Зазвичай, цей відсоток використовують банки при розрахунку можливості кредитування громадян.

Вартість житла

Майбутнє житло у нашому розрахунку – однокімнатна квартира у новобудові. Ми взяли дані з dom.ria актуальні на кінець лютого 2020.

Але не забувайте – внаслідок інфляційних процесів гроші з часом дешевшають. Тому через 7-8 років обрахованих нині заощаджень вам вже не вистачить на придбання житла, якщо зберігатимете їх під матрацом чи в банці. Найкраще гроші відкладати з розумом, щоб принаймні зберегти їхню цінність. Або навіть – і примножити.

Порівняння ставок по іпотеці в Україні та Європі

В Україні – одні з найвищих ставок по іпотеці не те, що у Європі, а й у всьому світі. Гірша ситуація лише в Ірані, Венесуелі та Аргентині. В Європі ж за цим показником Україна "лідирує".

На другому місці за величиною іпотечно ставки є Білорусь – близько 14%. На третьому – Молдова із 9,5%. Саме приблизно такого показника хочуть досягти в Україні. Всі інші країни мають значно нижчі ставки, які коливаються від 1,4% у Фінляндії до 6,4% в Чорногорії.

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