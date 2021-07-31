До Туреччини прибули два екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою забезпечення в складі 14 осіб. Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи у гірських районах. Також їх раніше залучали до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, в Ізраїлі та Грузії.

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Українські літаки гасять масштабні пожежи в Туреччині: що відомо

О 15:08 30 липня літаки вилетіли з української Одеси. А вже о 17:53 приземлилися в аеропорту "Газіпаша Аланія".

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Того ж дня увечері – з 19:30 по 20:30 – здійснили перші два скиди води. Загалом мовиться про 16 тонн.

31 липня літаки продовжать роботу після проведення брифінгу польотних завдань. Як підкреслюють у ДСНС, гасіння ускладнюється сильним вітром і спекотною погодою.

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Наразі до гасіння пожеж залучили понад 4 тисячі осіб, 457 одиниць техніки та 35 повітряних суден.

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Який вигляд мають українські літаки, що гасять масштабні пожежи в Туреччині / Фото ДСНС

Вогонь здійнявся 28 липня у містечку Манавґат. Через вітер і спекотну погоду він швидко поширювався.

Уже наступної доби займання виникли біля курортних зон Бодрума і Мармарису. Саме там відпочивають тисячі туристів, зокрема і українці.

Загалом вогонь охопив такі провінції: Анталія, Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін та Мугла.

Уже офіційно відомо про 4 загиблих, ще 183 людини отримали травми. Вогонь пошкодив понад 100 приватних будинків та споруд.

Президент України Володимир Зеленський 29 липня висловив турецькому колезі Реджепу Ердогану співчуття через пожежі. Він пообіцяв надати країні всю можливу допомогу.

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