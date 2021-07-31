До Туреччини прибули два екіпажі пожежних літаків Ан-32П із групою забезпечення в складі 14 осіб. Це досвідчені фахівці, які вже мають досвід роботи у гірських районах. Також їх раніше залучали до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, в Ізраїлі та Грузії.

Актуально Туреччину охопили жахливі лісові пожежі: усе, що відомо, фото і відео

Українські літаки гасять масштабні пожежи в Туреччині: що відомо

О 15:08 30 липня літаки вилетіли з української Одеси. А вже о 17:53 приземлилися в аеропорту "Газіпаша Аланія".

Літаки ДСНС України вирушили до Туреччини: відео

Того ж дня увечері – з 19:30 по 20:30 – здійснили перші два скиди води. Загалом мовиться про 16 тонн.

31 липня літаки продовжать роботу після проведення брифінгу польотних завдань. Як підкреслюють у ДСНС, гасіння ускладнюється сильним вітром і спекотною погодою.

Пожежі в Туреччині: навчання українських рятувальників у Одесі – відео

Наразі до гасіння пожеж залучили понад 4 тисячі осіб, 457 одиниць техніки та 35 повітряних суден.

До теми Лісові пожежі в Туреччині: де поширюється вогонь – карта

Який вигляд мають українські літаки, що гасять масштабні пожежи в Туреччині / Фото ДСНС

Лісові пожежі у Туреччині: головне

  • Вогонь здійнявся 28 липня у містечку Манавґат. Через вітер і спекотну погоду він швидко поширювався.
  • Уже наступної доби займання виникли біля курортних зон Бодрума і Мармарису. Саме там відпочивають тисячі туристів, зокрема і українці.
  • Загалом вогонь охопив такі провінції: Анталія, Османіє, Кайсері, Коджаелі, Адана, Мерсін та Мугла.
  • Уже офіційно відомо про 4 загиблих, ще 183 людини отримали травми. Вогонь пошкодив понад 100 приватних будинків та споруд.
  • Президент України Володимир Зеленський 29 липня висловив турецькому колезі Реджепу Ердогану співчуття через пожежі. Він пообіцяв надати країні всю можливу допомогу.

Курортна Туреччина у вогні: дивіться відео