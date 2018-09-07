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Іраклі Макацарія травмувався під час репетиції "Танці з зірками 2018": відео

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Танці з зірками 2018: травма Іраклі Макацарії
Танці з зірками 2018: травма Іраклі Макацарії / Фото із соцмереж

"Танці з зірками 2018" продовжують дивувати прихильників. Та не тільки яскраві виступи привертають увагу користувачів мережі, але й травми, які знаменитості отримують під час репетицій. Так, Іраклі Макацарія показав, як він опинився на лікарняному ліжку.

На шоу "Танці з зірками 2018" продовжується хвиля травмувань. Спершу артистка Слава Камінська, впавши на репетиції, отримала травму спини, відтак не змогла брати участь у проекті та була дискваліфікована. Згодом Леся Нікітюк показала поранені ноги від троянд та пошкоджену руку. Тепер хвиля травм, яку на шоу жартома охрестили "прокляттям Могилевської", зачепила продюсера та екс-учасника шоу "Холостяк" Іраклі Макацарію.

Під час репетиції з танцівницею Яною Заєць чоловік отримав травму та звернувся за допомогою до лікарів. Наразі пара не розголошує деталей інциденту, однак у мережі з'явились кадри, на яких видно, що Іраклі лежить на лікарняному ліжку та ледь стримується, щоб не закричати від болю. 

 

Поки невідомо, чи зможе Іраклі Макацарія вийти на паркет 3 випуску шоу "Танці з зірками 2018". Десятки прихильників пари одразу ж побажали продюсеру швидкого одужання.

Танці з зірками
Це шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари.

Вперше проект "Танці з зірками" в Україні та на українському телебаченні з’явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1.Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". В новому сезоні шоу збільшиться кількість прямих ефірів та зірок-учасників – у шоу візьме участь 14 пар.

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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