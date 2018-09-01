Іран будує у Сирії ракетний завод під захистом Росії, – ЗМІ

Під прикриттям російських сил Іран будує у Сирії ракетний завод і переправляє балістичні ракети союзникам до Іраку.

Про це повідомляє видання The Times.

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Зазначається, що на супутникових знімках видно будівництво бази і заводу на північному заході Сирії неподалік міста Баніяс.

Будівництво розташоване в зоні, яка перебуває під контролем російських систем протиповітряної оборони С-400, розгорнутих з метою захисту російських операцій в Сирії від авіаударів Ізраїля.

Видання зауважило, що будівництво комплексу помітила компанія ImageSat International, яка наголосила, що контури бази нагадують Парчин – центр розробки секретних ракет в Ірані.

Нагадаємо, що міністр енергетики Саудівської Аравії заявив, що якщо Іран перекриє Ормузьку протоку, Рада Безпеки ООН надасть дозвіл на військову операцію.