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Іран – Іспанія: анонс матчу Чемпіонату світу 2018

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Іспанія – Іран анонс матчу Чемпіонату світу
Іспанія – Іран анонс матчу Чемпіонату світу

Іран та Іспанія ніколи офіційно не зустрічалися. Відтак їх матч 20 червня 2018 року на Чемпіонат світу стане дебютним. Хоча грі може завадити погода.

Після першого туру лідерство у квартеті B неочікувано захопила саме збірна Ірану. Попри те, для букмекерів підопічні Карлуша Кейруша є відвертими аутсайдерами. Експерти не сумніваються не просто у легкій перемозі "фурії роха", але й з чималою кількість забитих голів. Хоча впевнена гра Аліреза Бейранванда, яку він продемонстрував у першому матчі проти Марокко, може "попсувати" такі плани.

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Та й сам наставник збірної Ірану теж не висловлює особливого страху напередодні матчу з іспанцями.

"Нам випала унікальна можливість зіграти з командою, яка є одним з головних фаворитів чемпіонату світу в Росії. Ми до цього готові. Всі гравці в нашій команді раді, що зможуть вийти проти такої фантастичною збірної, яка має набір чудових гравців", – заявив Карлуш Кейруш.

Проте іспанці все одно виглядають явними фаворитами. І по підбору гравців, і по самій грі, яку вони демонструють. Після матчу з португальцями минуло достатньо часу, щоб відновитися. А зважаючи на нічию у матчі з португальцями, боротьба за перше місце може вирішитися завдяки кількістю забитих голів. Тож збірна Іспанії намагатиметься забити якомога більше, щоб у плей-оф вийти на друге місце групи А, де може бути Росія чи Єгипет. У той час як друга команда групи B може натрапити на збірну Уругваю у плей-оф.

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Варто зазначити, що у Казані, де відбудеться цей матч, у день гри оголосили штормове попередження – очікується гроза, град та шквальний вітер.

Теги: Новини спорту ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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