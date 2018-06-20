Іспанія перемогла Іран завдяки єдиному голу

Збірна Ірану після першого туру захопила лідерство у групі B на Чемпіонаті світу, де окрім неї – збірні Португалії та Іспанії. Саме з останніми і довелося грати у другому турі іранцям.

Після перемоги збірної Португалії над Марокко, іспанці розуміли, що лише перемога може гарантувати їм боротьбу за раунд плей-оф. І насіли на ворота збірної Ірану. Лише у першому таймі володіння м'ячем європейської збірної досягло позначки 71 відсоток. Пасів – в чотири рази більше, аніж у суперника – 399 проти 98. Ударів по воротах – десять. От тільки в площину воріт – лише один. А на табло – нулі.

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Аліреза Бейранванд у цьому матчі діяв доволі надійно. Інколи навіть з ризиком отримання травми, як в одному з моментів, коли на добивання кинувся Васкес, але не зумів дістатися до м'яча і влетів у ноги воротаря, який лежав на газоні. Іранець гру продовжив.

До речі, це був сотий матч для Жерара Піке. І в одному з моментів у другому таймі саме він міг зіпсувати собі свято. Іран заб'є гол, коли захисник не зуміє заблокувати удар. Але суддя, скориставшись відеоповтором, гол не зарахує – був офсайд в Езатолаха. Згодом ще одна небезпечна атака прийде з під Піке – захиснику прокинуть м'яч між ніг на фланзі, після чого послідує навіс у штрафний майданчик, де Таремі головою замикатиме навіс. Трохи вище воріт.

Найактивнішим серед іспанців був Давід Сілва. В одному з моментів він проб'є в падінні через себе. Ефектно, але мимо.

Іранці мали чудову нагоду відзначитися у другому таймі. Однак удар Ансаріфарта пройшов поруч зі стійкою воріт. Пробивав гравець, перебуваючи у штрафному майданчику іспанців.

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А вже за мить збірна Ірану пропустить гол. Рамін Резеян невдало вибиватиме м'яч, який віддали на Дієго Косту, і влучить форварду точно в ногу, після чого полетить у кут воріт. Бейранванд не очікував на такий "підступний" удар, і не зуміє вчасно зреагувати на нього – збірна Іспанії вийде вперед.

До кінця матчу, окрім не зарахованого голу іранців, жодна з команд відзначитися не зуміє.

Іран – Іспанія 0:1

Коста, 53

Після цього матчу ситуація в квартеті B є доволі складною. Поки точно покинула турнір збірна Марокко, яка двічі програла. Іспанія та Португалія набрали по чотири очки. Три бали в активі збірної Ірану. Саме ці три збірні й розіграють дві путівки у плей-оф, де вони вийдуть на збірні Уругваю та Росії.