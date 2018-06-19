22:23
19 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 17°C
  • середа
    25°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Фемінізм Поклонської. Гріх з Навальним
Вєсті Кремля
22:56, 18 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценка. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, 18 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Іран – Іспанія: прогноз на матч Чемпіонату світу 2018

65 Читать новость на русском
Іран – Іспанія: ставка букмекерів на матч Чемпіонату світу 2018
Іран – Іспанія: ставка букмекерів на матч Чемпіонату світу 2018

Збірній Іспанії у другому турі Чемпіонату світу випало грати з неочікуваним лідером квартету B – збірною Ірану. Попри це, саме "фурія роха" має більше шансів на перемогу, впевнені букмекери.

У William Hill іспанська збірна отримала доволі малий коефіцієнт на свою перемогу – 1,14. Перемога збірної Ірану, яка буде прирівняна до сенсації – 17,00. Нічия ж оцінена в 7,00.

Читайте також: Португалія – Іспанія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

При цьому перемога збірної Іспанії 5:0 більш ймовірна, аніж мінімальна перемога Ірану 1:0 – 17,00 проти 26,00 відповідно. Окрім того, перемога Іспанії 1:0 (5,50), 2:0 (4,50), 2:1 (11,00), 3:0 (5,80) та 4:0 (9,00) мають менший коефіцієнт, аніж нічия у цьому матчі 0:0 чи 1:1 – 13,00.

Одразу в 11 гравців збірної Іспанії більше шансів забити гол у цій грі, аніж у Рези Гучанежада чи Сердара Азмуна. У двох гравців збірної Ірану коефіцієнт на їх гол – по 5,50. В іспанця Дієго Кости – 1,75.

Щодо кількості забитих голів, то "тотал більше 2,5" має менший коефіцієнт, аніж "тотал менше 2,5" – 1,73 проти 2,00 відповідно.

Читайте також: Чемпіонат світу з футболу 2018: турнірна таблиця

Букмекери з PariMatch дають ще більший коефіцієнт на перемогу Ірану – 20,00. Перемога Іспанії 1,20. Нічия – 6,70.

Очікується, що іспанці заб’ють чималу кількість голів. Гол Іспанії у цьому матчі має коефіцієнт 1,07. "Індивідуальний тотал більше 2,5 Іспанія" – 2,23. При цьому "перемога Іспанії 3:0, 3:1 чи 3:2" оцінена в 4,30. Для прикладу, гол Ірану у цій грі – 2,80.

"Фаворит" дає найвищий коефіцієнт на перемогу Ірану – 21,00. Перемога Іспанії – 1,21.

"Тотал більше 1,5" оцінено в 1,24, А "тотал більше 2,5" – 1,84. Традиційно більша ймовірність голу у виконані іспанців – "індивідуальний тотал більше 0,5 Іспанія" лише 1,03. Щодо їх суперників, то "індивідуальний тотал більше 0,5 Іран" – 2,75. При цьому букмекери не виставили коефіцієнти лише на "індивідуальний тотал більше 1,0 Іран" – 10,25. На більшу кількість голів коефіцієнт вже не виставили.

Теги: Новини спорту ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Політична свинина" від Порошенка: на кого робитиме ставку президент?
сьогодні, 22:04 "Політична свинина" від Порошенка: на кого робитиме ставку президент?
Михайло Поживанов 191
Как меняется наш мир со скоростью 60 минут в час
сьогодні, 21:00 Как меняется наш мир со скоростью 60 минут в час
Павло Казарін 255
На чому підловив російських "іхтамнєтов" журналіст, аби довести їхню участь у війні на Донбасі
сьогодні, 18:00 На чому підловив російських "іхтамнєтов" журналіст, аби довести їхню участь у війні на Донбасі
Віталій Дейнега 968
Всесильний "Юра Єнакіївський" отримав ляпас у Верховному суді
сьогодні, 17:01 Всесильний "Юра Єнакіївський" отримав ляпас у Верховному суді
Блог Медіа 2142
Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
сьогодні, 15:01 Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
Ірина Овчар 637
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук