Іран – Іспанія: прогноз на матч Чемпіонату світу 2018

Збірній Іспанії у другому турі Чемпіонату світу випало грати з неочікуваним лідером квартету B – збірною Ірану. Попри це, саме "фурія роха" має більше шансів на перемогу, впевнені букмекери.

У William Hill іспанська збірна отримала доволі малий коефіцієнт на свою перемогу – 1,14. Перемога збірної Ірану, яка буде прирівняна до сенсації – 17,00. Нічия ж оцінена в 7,00.

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При цьому перемога збірної Іспанії 5:0 більш ймовірна, аніж мінімальна перемога Ірану 1:0 – 17,00 проти 26,00 відповідно. Окрім того, перемога Іспанії 1:0 (5,50), 2:0 (4,50), 2:1 (11,00), 3:0 (5,80) та 4:0 (9,00) мають менший коефіцієнт, аніж нічия у цьому матчі 0:0 чи 1:1 – 13,00.

Одразу в 11 гравців збірної Іспанії більше шансів забити гол у цій грі, аніж у Рези Гучанежада чи Сердара Азмуна. У двох гравців збірної Ірану коефіцієнт на їх гол – по 5,50. В іспанця Дієго Кости – 1,75.

Щодо кількості забитих голів, то "тотал більше 2,5" має менший коефіцієнт, аніж "тотал менше 2,5" – 1,73 проти 2,00 відповідно.

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Букмекери з PariMatch дають ще більший коефіцієнт на перемогу Ірану – 20,00. Перемога Іспанії 1,20. Нічия – 6,70.

Очікується, що іспанці заб’ють чималу кількість голів. Гол Іспанії у цьому матчі має коефіцієнт 1,07. "Індивідуальний тотал більше 2,5 Іспанія" – 2,23. При цьому "перемога Іспанії 3:0, 3:1 чи 3:2" оцінена в 4,30. Для прикладу, гол Ірану у цій грі – 2,80.

"Фаворит" дає найвищий коефіцієнт на перемогу Ірану – 21,00. Перемога Іспанії – 1,21.

"Тотал більше 1,5" оцінено в 1,24, А "тотал більше 2,5" – 1,84. Традиційно більша ймовірність голу у виконані іспанців – "індивідуальний тотал більше 0,5 Іспанія" лише 1,03. Щодо їх суперників, то "індивідуальний тотал більше 0,5 Іран" – 2,75. При цьому букмекери не виставили коефіцієнти лише на "індивідуальний тотал більше 1,0 Іран" – 10,25. На більшу кількість голів коефіцієнт вже не виставили.