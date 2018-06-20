Іран – Іспанія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

На Чемпіонаті світу збірна Іспанії забила три голи у ворота збірної Португалії. У матчі зі збірною Ірану "фурія роха" змогла забити аж у другому таймі. Випадково.

На 53 хвилиній під час однієї з атак іспанців, захисник іранців Рамін Резеян невдало вибив м'яч з власного штрафного майданчика – той влучив у ногу Дієго Кости та влетів у кут воріт Аліреза Бейранванда. Голкіпер не зумів вчасно зреагувати у цьому моменті. Хоча до цього діяв доволі надійно як на лінїі воріт, так і на виходах.

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Гол у ворота збірної Ірану

Іран забив свій "гол" на 63 хвилині Після подачі зі штрафного. Однак в грі виникла заминка. Суддя Андреас Кунья взяв паузу, щоб переглянути повтор. І не зарахував гол. Під час атаки один з гравців перебував в офсайді.