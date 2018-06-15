Іран обіграв Марокко на Чемпіонаті світу завдяки автоголу

Збірні Марокко та Ірану зіграли у другий ігровий день Чемпіонату світу. Їх гра відбулася у Санкт-Петербурзі.

Попри доволі напружену гру і чималу кількість моментів, глядачі на трибунах побачили забитий гол вже у доданий арбітром час. До цього надійно діяли воротарі, хибили із забивних позицій самі гравці.

Читайте також: Чемпіонат світу з футболу 2018: розклад матчів

Гра запам'яталася чималою кількістю грубих моментів у виконані обох збірних. Попри це суддя показав не так і багато попереджень гравцям. Однак у кінці другого тайму додава аж шість хвилин.

забити збірній Ірану вдалося вже у доданий арбітром час. Після подачі зі штрафного м'яч у свої ворота зрізав Боусуффа.

Марокко – Іран 0:1

Гол: Боусуффа, 90+4 (авт)