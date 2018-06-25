Іран – Португалія: анонс матчу Чемпіонату світу

Збірні Ірану та Португалії на Чемпіонаті світу в очній зустріч визначатимуть власника однієї з путівок в плей-оф. Хто переможе – той і вийде. Хоча португальців влаштує і нічия.

Попри це, португальці прагнутимуть виграти матч проти Ірану. І бажано з чим більшим рахунком. Адже вони ділять перше-друге місця зі збірною Іспанії. Зважаючи на те, що команди у першому матчі зіграли у феєричну нічию 3:3, а у другому турі обидві команди обіграли своїх суперників з мінімальним рахунком 1:0, у випадку перемоги обох піренейських збірних перше місце займе та команда, яка буде мати кращу різницю забитих-пропущених. Поки у команд однакові показники 4:3.

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Однак збірна Ірану не такий і простий суперник, як це може видатися на перший погляд. У першому турі вони обіграли збірну Марокко, у другому програли іспанцям лише через доволі необачний гол. У цих матчах доволі надійно відіграв воротар Алізера Бейранванд, який може претендувати на звання одного з відкриттів Чемпіонату світу. Саме він може завдати найбільше проблем збірній Португалії.

Поки ж за португальців забивав лише Кріштіану Роналду. Всі чотири голи збірної Португалії на Чемпіонаті світу – його авторства. Завдяки цьому він в лідерах гонки бомбардирів (його випереджає лише англієць Гаррі Кейн, в якого п'ять голів). Якщо іранці зуміють "нейтралізувати" Роналду, вони матимуть більше шансів. Однак нічиєї в цьому матчі їм буде замало. Треба вигравати. А з реалізацією гольових моментів у іранців поки справи йдуть не надто добре. У матчі проти Марокко гол було забито вже у доданий арбітром час. Та й це виявився автогол. У матчі проти іспанців вони так і не зуміли "пробити" Давіда де Хеа.

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Матч Португалії та Ірану відбуватиметься паралельно з грою Іспанія – Марокко. Тож хто з якого місця вийде у плей-оф, команди дізнаються вже після фінального свистка. Однак до цього вони вже знатимуться, хто в групі А зайняв перше місце – Уругвай чи Росія.