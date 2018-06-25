Іран та Португалія зіграли у нічию на Чемпіонаті світу

У матчі між збірними Ірану та Португалії на Чемпіонаті світу визначалася одна з путівок у плей-оф. Хоча за певних умов обидві команди могли вийти в 1/8 фіналу.

Іран влаштовувала лише перемога у цьому матчі (нічия їх влаштовувала лише у тому випадку, якщо Іспанія програє з різницею у два і більше м'ячі). Португальців же влаштовувала і нічия, за умови, що іспанці у паралельному матчі теж не виграють і заб'ють менше голів. Хоча у випадку перемоги вони виходили на росіян. Що значно краще, аніж Уругвай, який розгромив збірну Росію і зайняв перше місце в групі A.

Читайте також: Іран – Португалія: відео голів та моментів матчу

У Португалії вся гра через Кріштіану Роналду, який прагнув забити й знову вийти у лідери гонки бомбардирів. Однак в деяких моментах доволі надійно грав Алізера Бейранванд. Хоча і він мав відрізок коли допустив одразу декілька результативних моментів (це сталося після того, як в нього влетів його ж гравець, і між ними спалахнула суперечка на полі). Але в цих моментах підстрахували інші партнери по команді.

Єдиний момент, коли воротар не зумів врятувати команду, стався вже наприкінці першого тайму. Португальці перевели м'яч з одного флангу на інший, після чого Куарежма обігрався "в стіночку" з партнером та потужно зовнішньою стопою пробив у дальній кут з-за меж штрафного майданчика. М'яч пішов по траєкторії, недосяжній для воротаря. Збірна Португалії вийшла вперед.

Читайте також: Чемпіонат світу з футболу 2018: турнірна таблиця

Зате врятував свою команду Бейранванд, коли суддя після відеоповтору призначив пенальті за фол на Роналду. Сам Кріштіану і пішов виконувати удар з 11-метрової позначки. Та переграти воротаря не вдалося. Це стало друге не реалізоване пенальті за 25 червня. До цього пенальті у ворота Єгипту не забив гравець збірної Саудівської Аравії. Там теж удар відбив воротар.

Загалом арбітру матчу Енріке Касересу довелося тричі використовувати відеоповтор. Окрім вже згаданого пенальті у ворота Ірану, другий раз суддя передивлявся відеоповтор після відверто грубого фолу Роналду. Момент "тягнув" і на червону картку, адже було "відмахування" по обличчю суперника, але арбітр обмежився жовтою карткою.

Третій раз суддя використав технологію VAR, коли Фонте зіграв рукою у власному штрафному. Сталося це вже майже у кінці матчу. І теж рішення було із затримкою. Але цього разу пенальті у матчі було реалізовано – потужно під перекладину пробив Карім. За мить Терімі пробивав у ближній кут після того, як іранцям вдалася швидка атака. Якщо б він забив у цьому моменті, то збірна Португалії вилетіла б з турніру.

Читайте також: Фанати билися, ганьбилися і ховалися в ямі – нефутбольні цікавинки ЧС-2018

Нічиєї збірній Ірану не вистачило для того, щоб вийти в плей-оф – команда набрала лише чотири очки й зайняла третє місце. Зважаючи на те, що у паралельному матчі іспанці зіграли у нічию 2:2 з Марокко, саме вони займають перше місце у групі B і зіграють з росіянами. Португальці лише другі і їх суперника в 1/8 фіналу – збірна Уругваю.

Іран – Португалія 1:1

Голи: Карім, 90+3 (пен) – Куарежма, 45

Нереалізоване пенальті: Роналду, 53