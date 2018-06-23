00:01
24 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
20°C 10°C
  • понеділок
    22°C 12°C
  • вівторок
    26°C 14°C
  • середа
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати
Вєсті Кремля
20:58, 23 червня
Вєсті.UA. Жир. Молода кров Порошенка. Фіаско Онищенка
Вєсті.UA
21:05, 23 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Іран – Португалія: прогноз букмекерів на матч Чемпіонату світу

163 Читать новость на русском
Іран – Португалія прогноз матчу
Іран – Португалія прогноз матчу

Збірні Ірану та Португалії у матчі розіграють одну з путівок у плей-оф Чемпіонату світу. Букмекери віддають перевагу європейській збірній.

У William Hill на перемогу збірної Португалії приймають з коефіцієнтом 1,67. Щодо збірної Ірану, то ту коефіцієнт на їх перемогу 5,50. Нічия – 3,50.

Читайте також: Фанати билися, ганьбилися і ховалися в ямі – нефутбольні цікавинки ЧС-2018

Коефіцієнт на те, що Кріштіану Роналду заб'є і Португалія виграє становить 2,30.

Дещо вищі коефіцієнти (але незначно) дає PariMatch. Там перемога європейської збірної оцінена в 1,69. Перемога збірної Ірану отримала коефіцієнт 5,70. Нічия – 3,70.

Щодо гола у виконані португальців у цьому матчі, то ставка "тотал більше 1,0 Португалія" – 1,40. Найбільш ймовірним автором голу є Роналду – 1,84.

Найбільший коефіцієнт на перемогу Ірану в "Фаворит" – аж 6,50. У той час як на Португалію майже без змін – 1,70. Нічия – 3,45.

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 23 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 23 червня: Сніг у Карпатах, моторошною смертю загинув помічник нардепа
23 червня, 22:57 Головні новини 23 червня: Сніг у Карпатах, моторошною смертю загинув помічник нардепа
3005
Россия споткнулась об Украину, или "Красная черта", которую никогда не переступит Запад
23 червня, 22:00 Россия споткнулась об Украину, или "Красная черта", которую никогда не переступит Запад
Блог Медіа 13795
Міжнародні експерти провели оцінку діяльності НАБУ: цікаві висновки
23 червня, 20:00 Міжнародні експерти провели оцінку діяльності НАБУ: цікаві висновки
Олександра Дрік 698
Нова "республіка" та п'яні тіла з автоматами: як починалась окупація Донбасу
23 червня, 19:00 Нова "республіка" та п'яні тіла з автоматами: як починалась окупація Донбасу
Євгенія Мазур 1172
Справа Мартиненка: команда ігнорувати швейцарців була зрежисована Банковою
23 червня, 18:00 Справа Мартиненка: команда ігнорувати швейцарців була зрежисована Банковою
Сергій Лещенко 449
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук