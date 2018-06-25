Іран – Португалія: відео голів та моментів матчу
Іран та Португалія на Чемпіонаті світу перший гол у матчі забили вже наприкінці першого тайму.
Красивий за виконанням удар вдався Рікардо Куарежма. Португалець наважився на удар зовнішньою стопою ноги з-за меж штрафного майданчика. М'яч пройшов точно над Алірезою Бейранвандом і під перекладиною у дальній кут воріт.
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Гол Куарежми у ворота Ірану
На 50 хвилині Кріштіану Роналду впав у штрафному майданчику суперників. Суддя спочатку не призначив пенальті, але згодом передивився повтор, і все-таки вказав на 11-метрову позначку. Сам Роналду пішов пробивати, але не зумів переграти воротаря – Бейранванд відбив удар португальця.
Нереалізоване пенальті
Джерело: 24 Канал
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