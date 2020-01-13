Іран раптово почав атаку, – Бутусов пояснив, чому Україна не припинила польоти в Іран раніше

3 січня американці вбили одного з лідерів Ірану Кассема Сулеймані. Після цього Іран оголосив, що відповість США. Однак ніхто не знав, коли і як вони це зроблять.

Про це в ефірі 24 каналу розповів головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов. За його словами, в авіакомпаній України та більшості країн світу немає чіткого регламенту, як діяти у випадку таких конфліктів.

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"Повітряний простір Ірану був закритий рішенням урядів США та Канади, але для своїх літаків. Однак всі інші країни світу, зокрема країни НАТО, продовжували виконувати рейси до Тегерана", – сказав журналіст.

Іранці раптово почали свою атаку і вони нікого спеціально не попереджали. Це підтвердив командувач аерокосмічних сил Корпус вартових ісламської революції. Він сказав на пресконференції 11 січня, що він звертався до генштабу, щоб закрити повітря країни, але вони відмовили. І після цього завдали удару,

– наголосив Бутусов.

Він додав, що іранці прикрились цивільними літаками, коли діяли у відповідь американцям та пояснив: "Тобто в тих умовах, коли над Іраном літають цивільні літаки, завдавати удари у відповіді американській авіації було б дуже небезпечно, бо тоді б американці могли когось збити".

Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані:

Вранці 8 січня український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився на околицях Тегерана. 167 пасажирів та 9 членів екіпажу летіли до Києва – не вижив ніхто.

Літак розбився після того, як в нього влучили ракети протиповітряної оборони Ірану. Це підтвердила влада країни 11 січня.

До цього такі заяви робили лідери низки західних країн (Канада, США, Велика Британія, Нідерланди) з посиланням на інформацію власної розвідки.

Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії, покаранні винних та в наданні компенсації.

Через те, що Іран ракетами збив пасажирський літак та довго приховував цю інформацію, у країні спалахнули масові протести.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані/ Інфографіка 24 каналу