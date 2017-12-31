Іранський уряд заблокувала доступ до Instagram і Telegram

Влада Ірану тимчасово заблокувала доступ до соціальної мережі Instagram і месенджера Telegram через антиурядові протести.

Про це пише УНН із посиланням на Reuters. За повідомленнями ЗМІ, "на найвищому рівні було прийнято рішення обмежити доступ до Telegram і Instagram".

Керівництво Ірану вважає, що блокування дозволить "підтримати порядок" в республіці. Блокування Telegram підтвердив його засновник Павло Дуров.

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У своєму мініблозі у Twitter Дуров повідомив, що доступ до месенджера в Ірані заблокували після відмови адміністрації Telegram закрити низку каналів, які учасники протестів використовували для обміну інформацією.