Про це розповідає 24 Канал з посиланням ZMINA. Громадянська журналістка, правозахисниця та політична ув’язнена з Криму Ірина Данилович звернулася до віцепрезидентки Європарламенту Піни Пічерно з проханням привернути увагу до масових тортур і знущань у жіночій колонії № 7 у Зеленокумську Ставропольського краю, де її утримують.

Читайте також В "Азові" пропонують оголосити 28 липня Днем пам’яті закатованих полонених

Громадянська журналістка з Криму просить ЄС втрутитися через знущання в колонії РФ

За словами Ірини, адміністрація колонії перетворила життя ув’язнених на "нескінченне пекло", використовуючи справжні "методи гестапо".

Данилович повідомила, що в колонії цілодобово не вимикають яскраве світло, через яке у неї болить голова і неможливо заснути, а щодня протягом кількох годин у бараці на максимальній гучності працює апаратура. Це особливо виснажує Ірину, яка страждає від запалення середнього та внутрішнього вуха, що загрожує її життю, але належного лікування вона не отримує.

"Навіть пов’язки на очі не рятують",

– написала журналістка.

Крім того, за словами Данилович, жінок змушують годинами стояти на вулиці під дощем або в мороз, що є прямим катуванням. Вона просить Піну Пічерно донести ці факти до європейської спільноти та закликає всіх небайдужих висловити свою позицію. Також Ірина звернулась із закликом до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, аби та припинила катування та порушення прав жінок у колонії.

Нагадаємо, Ірина Данилович – медсестра та громадська активістка з Феодосії, яка співпрацювала з виданням "INжир media" та правозахисним проєктом "Кримський процес". Вона багато писала про проблеми медичної сфери в окупованому Криму, недоплати медпрацівникам і відсутність захисту прав.

29 квітня 2022 року Ірину викрали співробітники ФСБ і до 7 травня утримували в підвалі без жодного процесуального статусу та доступу до адвоката. Там її допитували на поліграфі, психологічно тиснули, погрожували вивезти до лісу чи Маріуполя, а годували лише раз на день. Попри тиск міжнародних правозахисників, "суд" у Феодосії засудив її до семи років колонії за сфабрикованою справою про нібито зберігання вибухівки.

Зараз стан здоров’я Данилович залишається критичним: через запалення вуха вона має постійний сильний біль і ризик запалення мозку, але в колонії належну допомогу не надають.