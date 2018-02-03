Ірина Білик помітно схудла: фото

Українська співачка Ірина Білик помітно схудла. Про свої плани щодо вдосконалення фігури співачка розповідала ще місяць тому, проте ніхто не очікував, що перші результати стануть помітними так швидко.

Про це свідчить фото співачки, опубліковане в Instagram.

Зазначимо, що зараз Ірина Білик гастролює Україною з програмою "Без гриму". В Instagram вона поділилася фото з концерту в Конотопі, на яких видно, як сильно схудла співачка.

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На знімках артистка зображена в чорних штанах і такого ж кольору подовженій толстовці, а також піджаку.

Підписники сторінки Ірини Білик звернули увагу на те, що вона о схудла і пишуть їй безліч компліментів у коментарях: "Ірочка, Ви супер!!!", "Яка мила і красива!!!", "Красива! Так пострункішала!!!", "Королева!".



Схудла Ірина Білик