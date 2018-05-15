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Ірина Білик здивувала кардинальною зміною іміджу: фото

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Ірина Білик змінила імідж
Ірина Білик змінила імідж

Українська співачка Ірина Білик не боялась експериментувати зі стрижками та кольором волосся, тому поставала перед прихильниками у різних образах. Тепер зірка вкотре здивувала новим стилем.

Відповідне фото з’явилось на Instagram-сторінці артистки.

На знімку Ірина Білик постає з короткою стрижкою та пофарбованим рудим волоссям. Розкішний макіяж та задумливий погляд додали вишуканості образу знаменитої співачки. 

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Артистка обрала яскраво-синє вбрання, яке доповнила капелюхом такого ж кольору. Новий імідж співачки дуже їй личив, що відзначили прихильники у коментарях до допису. 

 

Прекрасно думать о предстоящем Счастье! #happiness

Допис, поширений Ирина Билык (@bilyk_iryna)

 

Ірина Білик здивувала всіх не тільки зміною іміджу, але й інтригуючим дописом. 

Прекрасно думати про прийдешнє Щастя,
– написала Ірина Білик. 

Такий коментар заінтригував підписників артистки. Наразі ж невідомо, про яке "щастя" сповістила Ірина Білик. 

Теги: Новини України LifeStyle Музика Ірина Білик
Джерело: 24 Канал
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