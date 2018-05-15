Ірина Білик здивувала кардинальною зміною іміджу: фото

Українська співачка Ірина Білик не боялась експериментувати зі стрижками та кольором волосся, тому поставала перед прихильниками у різних образах. Тепер зірка вкотре здивувала новим стилем.

Відповідне фото з’явилось на Instagram-сторінці артистки.

На знімку Ірина Білик постає з короткою стрижкою та пофарбованим рудим волоссям. Розкішний макіяж та задумливий погляд додали вишуканості образу знаменитої співачки.

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Артистка обрала яскраво-синє вбрання, яке доповнила капелюхом такого ж кольору. Новий імідж співачки дуже їй личив, що відзначили прихильники у коментарях до допису.

Ірина Білик здивувала всіх не тільки зміною іміджу, але й інтригуючим дописом.

Прекрасно думати про прийдешнє Щастя,

– написала Ірина Білик.

Такий коментар заінтригував підписників артистки. Наразі ж невідомо, про яке "щастя" сповістила Ірина Білик.