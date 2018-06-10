Ірина Білик зізналась, про яке весілля мріє

Українська співачка Ірина Білик наразі має щасливі стосунки з режисером Асланом Ахмадовим. Зірка не приховує своїх почуттів та навіть зізнається, як вона уявляє своє ідеальне весілля.

Про це артистка розповіла у "Світському житті з Катериною Осадчою", передає ТСН.

Як відомо, Ірина Білик з 2015 року має романтичні стосунки з російським режисером Асланом Ахмадовим. Співачка демонструє ніжні кадри з чоловіком та їхнім сином, не приховуючи свого захвату від подружнього життя.

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Допис, поширений Ирина Билык (@bilyk_iryna) 2 Тра 2018 р. о 4:28 PDT

Однак прихильники зірки досі не знають деталей весілля зіркової пари. Ірина Білик досі не розповідала про це, однак все ж вирішила поділитись подробицями. Як виявилось, від пишного святкування пара відмовилась, тому, можливо, артистка здивує всіх несподіваним вінчанням.

У нас на той момент була мета – це наш хлопчик. І ми так хвилювалися, щоб він народився. Напевно, ми акумулювали всі гроші на те, щоб він народився, тому відклали вечірку. Але я думаю, що як тільки буде настрій, і трохи назбираємо грошей, то будемо гуляти,

– зізналась артистка.

Водночас Ірина Білик розповіла, що мріє не про білу сукню, а про якусь яскраву.

"Я не хочу білої сукні, хочу яскраву, можливо, жовту. І я хочу, щоб це (церемонія вінчання, – ред.) було на морі", – додала артистка.

Зазначимо, що з першим чоловіком Андрієм Оверчуком співачка має 18-річного сина Гліба. У 2007 році Ірина Білик вийшла заміж за хореографа Дмитра Дікусара, з яким прожила 3 роки. У 2015 році стало відомо, що співачка втретє вийшла заміж.