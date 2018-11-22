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      Ірина Фріз стала міністром у справах ветеранів

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      Ірина Фріз – міністр у справах ветеранів
      Ірина Фріз – міністр у справах ветеранів / Фото з відкритих джерел

      Верховна Рада підтримала кандидатуру Ірини Фріз на посаду міністра у справах ветеранів. Відповідне рішення депутати ухвалили ввечері 22 листопада.

      Раніше, 24 канал повідомляв, що представниця президентського "Блоку Петра Порошенка" Ірина Фріз привітала рішення українського прем'єра Володимира Гройсмана призначити її на посаду міністра у справах ветеранів, однак від інших коментарів утримується. Такий крок вона пояснила тим, що міністерство ще не створено та має бути відповідне рішення парламенту.

      За це рішення 270 депутатів проголосували "за".

      Відомо, що під час виступу у Раді більшість представників фракцій парламенту, Андрій Парубій та Ірина Геращенко заявили, що підтримують Ірину Фріз у якості кандидатки на посаду голови Міністерства. 

      Що відомо про Ірину Фріз?Вона очолювала постійну делегацію Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО, була членом комітету парламенту з питань національної безпеки і оборони, очолювала підкомітет з питань безпеки державних інформаційних систем. Фріз пройшла до Верховної Ради під №30 списку партії "Блок Петра Порошенко". До цього вона працювала помічником Петра Порошенка під час його перебування на різних державних посадах, зокрема під час перебування його народним депутатом і секретарем Ради національної безпеки і оборони.

       

      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики
      Джерело: 24 канал
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