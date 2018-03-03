Ірина Шейк без макіяжу знялась для обкладинки модного глянцю: фото
Супермодель Ірина Шейк вже не вперше постає перед шанувальниками без макіяжу і не соромиться цього. Цього разу вона пішла на кардинальний крок та знялась для обкладинки квітневого випуску журналу Vogue.
32-річна зірка, яка минулого року вперше стала мамою, опублікувала в мережі першу світлину з фотосету. Автором зйомки став Даніель Джексон.
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"Без укладання, без мейк-апу – справжня я",– підписала фото супермодель.
Кохана голлівудського актора Бредлі Купера постала на обкладинці в дуже природному весняному образі: в укороченій білій блузі, яка контрастувала з її смаглявістю та без жодних зачісок, макіяжу чи яскравого манікюру.
Сподіваємось, згодом ми зможемо побачити більше кадрів з фотосету, а поки тільки споглядаємо на обкладинку німецького видання.