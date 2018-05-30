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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Ірина Шейк і Бредлі Купер на прогулянці з донькою в Нью-Йорку: фото

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Ірина Шейк і Бредлі Купер
Ірина Шейк і Бредлі Купер / Фото з відкритих джерел

Ірину Шейк і Бредлі Купера знову сфотографували папараці. Цього разу – на вулицях Нью-Йорка під час прогулянки з донькою.

На фото можна побачити, як голлівудський актор везе візок з дівчинкою.

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Ірина Шейк і Бредлі Купер

Батьки були одягнені майже в однаковому стилі: в футболках, штанах і сонцезахисних окулярах. Тільки якщо 43-річний Купер вибрав нейтральні відтінки, то 32-річна Шейк зробила ставку на яскраві кольори і принт з Міккі Маусом.


Ірина Шейк

Останнім часом в хроніки вуличних фотографів знаменитості потрапляють часто: судячи з усього, у актора перерва в зйомках, і він більше часу проводить з родиною. Кажуть, закохані навіть одружилися – на це натякає і кільце з смарагдом, яке з'явилося недавно на руці супермоделі. Зірки ці чутки поки не коментують, але факти говорять за себе - від фотографів вони перестали ховатися та й у світ разом виходити почали частіше.


Бредлі Купер

Теги: LifeStyle Зіркові романи Ірина Шейк Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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