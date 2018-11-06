Ірина Шейк і Кендалл Дженнер засвітили стильні образи у новій зйомці: яскраві фото

Популярний італійський бренд Miu Miu презентував нову рекламну кампанію своєї круїзної колекції.

У стильному кампейні Miu Miu знялися не лише супермоделі – Ірина Шейк і Кендалл Дженнер – а також зірка серіалу "Гра престолів" Гвендолін Крісті, яка взяла участь в літньому показі бренду.

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Крім того, у рекламі знялися ще й моделі Тейлор Хілл, Аріель Ніколсон, Наомі Чин Уінг та інші моделі.

Зйомка відбулася у п'ятизірковому паризькому готелі Regina Louvre, де в липні пройшов показ круїзної колекції Miu Miu Resort 2019. Автором знімків став британський fashion-фотограф Аласдейр Маклеллан. Стилістом виступила Кеті Гранд, яка відома своєю співпрацею з Louis Vuitton і Prada.



Адріана Ліма для Miu Miu

Готельна тематика надихнула творців на цю колекцію, а саме постійні зустрічі та розставання з незнайомими людьми.

"Нічого не можна припускати, але можна очікувати чого завгодно" – йдеться в описі до першого фото з кампейну на офіційній сторінці бренду в Instagram.



Кендалл Дженнер для Miu Miu



Гвендолін Крісті для Miu Miu



Аріель Ніколсон для Miu Miu



Камі Ю Тенн і Тейлор Хілл для Miu Miu