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      Ірина Шейк і Кендалл Дженнер засвітили стильні образи у новій зйомці: яскраві фото

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      Кампейн круїзної колекції Miu Miu
      Кампейн круїзної колекції Miu Miu

      Популярний італійський бренд Miu Miu презентував нову рекламну кампанію своєї круїзної колекції.

      У стильному кампейні Miu Miu знялися не лише супермоделі – Ірина Шейк і Кендалл Дженнер – а також зірка серіалу "Гра престолів" Гвендолін Крісті, яка взяла участь в літньому показі бренду.

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      Крім того, у рекламі знялися ще й моделі Тейлор Хілл, Аріель Ніколсон, Наомі Чин Уінг та інші моделі.

      Зйомка відбулася у п'ятизірковому паризькому готелі Regina Louvre, де в липні пройшов показ круїзної колекції Miu Miu Resort 2019. Автором знімків став британський fashion-фотограф Аласдейр Маклеллан. Стилістом виступила Кеті Гранд, яка відома своєю співпрацею з Louis Vuitton і Prada. 


      Адріана Ліма для Miu Miu

      Готельна тематика надихнула творців на цю колекцію, а саме постійні зустрічі та розставання з незнайомими людьми.

      "Нічого не можна припускати, але можна очікувати чого завгодно" – йдеться в описі до першого фото з кампейну на офіційній сторінці бренду в Instagram.


      Кендалл Дженнер для Miu Miu


      Гвендолін Крісті для Miu Miu


      Аріель Ніколсон для Miu Miu


      Камі Ю Тенн і Тейлор Хілл для Miu Miu

      Теги: LifeStyle Мода Кендалл Дженнер Ірина Шейк
      Джерело: 24 канал
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