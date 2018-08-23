Ірина Шейк оголила груди в рекламі купальників Sports Illustrated: відео 18+

Російська модель Ірина Шейк взяла участь у кампейні купальників модного бренду Sports Illustrated та впевнено продемонструвала свої оголені груди.

З одягу на 32-річній моделі були присутні лише крихітні бікіні ніжно-рожевого кольору. Навколо оголених грудей на моделі також були переплетені золотисті нитки, які додавали відвертому образу пікантності. Жінка демонструє на відео в Instagram звабливі форми, лежачи на піску морського узбережжя.

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Допис, поширений Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit) 21 Сер 2018 р. о 6:46 PDT

У повній версії відеоролику зірка не лише оголює інтимні частини тіла, а й приміряє декілька інших купальників. Відеозйомка, схоже, відбувалась на Мальдівських островах, оскільки позаду неї можна побачити райські пейзажі та прозору блакитну воду.