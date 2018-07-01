Ірина Шейк показала апетитні сідниці в купальнику від "ангела" Victoria’s Secret
Супермодель Ірина Шейк, яка є однією з "ангелів" Victoria’s Secret, вирішила підтримати бренд своєї колеги-моделі Кендіс Сванепул – "Tropic of C", та прорекламувала купальник з її колекції.
Відповідний знімок зірка оприлюднила у своєму Instagram. На ньому партнерка Бредлі Купера лежить на морському узбережжі в пікантному суцільному купальнику чорно-білого кольору.
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Спокусливий образ Шейк чудово підкреслив її сідниці, які вона сміливо продемонструвала, а також струнке тіло.
Ірина Шейк
На іншій світлині Ірина чарівно прогулюється узбережжям райського відпочинку, примірявши ще один купальник, однак чи це бренд Кендіс – наразі невідомо.
Ірина Шейк
Нагадаємо, що "ангел" Victoria’s Secret Кендіс Сванепул запустила власний бренд купальників півроку тому. Навіть в час вагітності зірка займалась рекламою стильних речей та стала зіркою власних кампейнів. Нещодавно модель вдруге стала мамою, – жінка народила хлопчика Арієля.